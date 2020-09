Procon Rio das Ostras fiscaliza Laboratórios Clínicos

o direito do consumidor e o cumprimento das medidas sanitárias. E neste mês de setembro, a equipe realizou ações de fiscalização nos laboratórios médicos do município. Rio das Ostras - O Procon Rio das Ostras continua trabalhando em favor da população riostrense , certificando. E neste mês de setembro, a equipe realizou ações de fiscalização nosdo município.

evitar aglomerações e disponibilizar álcool em gel para clientes. O objetivo da operação foi verificar a execução do artigo 16 do Decreto Municipal n° 2613/2020 , com regras específicas para esse segmento, tais como:

De acordo com o coordenador executivo do Procon Rio das Ostras, Rafael Macabú, a instituição está verificando se todos os segmentos estão cumprindo com as determinações, para que possam prosseguir em pleno funcionamento e sem colocar os consumidores do município em risco de contaminação da Covid-19.

“A fiscalização foi orientativa e todos os laboratórios cumpriram com o decreto específico para este segmento”, afirmou Rafael.

A orientação do órgão é que, a população denuncie estabelecimentos que estejam descumprindo as normas, através do telefone (22) 2771-6581 ou e-mail: faleprocon@gmail.com.