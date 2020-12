Rio das Ostras cancela Réveillon como medida preventiva da pandemia Divulgação/Gabriel Sales

Por Ana Clara Menezes

Rio das Ostras - Após recuar da Bandeira Laranja II para a Bandeira Vermelha , e adotar medidas mais rígidas para conter o avanço do coronavírus, a gestão municipal de Rio das Ostras divulgou, nesta segunda (14), o cancelamento da festa de réveillon nas praias do município. A virada de ano não terá a tradicional queima de fogos e os eventos estão proibidos. O objetivo é preservar a saúde dos munícipes e concentrar todos os esforços para combater a Covid-19.

Segundo o último boletim informativo da Prefeitura, a cidade contabiliza 3368 casos da Covid-19 confirmados, 106 óbitos registrados e 3 óbitos em investigação. Os leitos clínicos, estão 90% ocupados e os leitos de UTI, 90,9%.

Os especialistas que estão estudando a Covid-19 afirmam que estamos entrando num período muito crítico da pandemia com a chegada das festas de final de ano. Alertam que a população precisa entender que é necessário diminuir a transmissão do vírus e que isso só é possível com o isolamento social feito de maneira séria e muito cuidadosa.



Por isso, a Administração cancelou todas as festividades e pede à população para que atendam as medidas de restrição e evite aglomerações, inclusive em festas familiares, para não colocar a vida de parentes e amigos em risco.



A Bandeira Vermelha e as medidas restritivas do Decreto 2720/2020 segue até a próxima quarta-feira, dia 16. Mas se os indicadores epidemiológicos e de saúde, disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, não diminuírem, a Prefeitura adotará medidas mais duras.