Publicado 11/03/2021 21:34 | Atualizado 11/03/2021 21:42

Rio das Ostras - Uma operação da Secretaria de Segurança Pública de Rio das Ostras realizada nesta quinta-feira, dia 11, resultou no fechamento de quiosques e na apreensão de três máquinas caça-níqueis. A ação contou com a participação da Coordenadoria Geral de Fiscalização e Postura (Comfis) da Secretaria da Fazenda e do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

Denominada “Rio das Ostras com Lei”, a operação partiu de uma denúncia sobre a realização de eventos com aglomeração de pessoas em quiosques localizados na Beira-Rio, descumprindo o último decreto municipal de contenção da propagação do coronavírus. Chegando ao local, guardas civis municipais e fiscais da Comfis encontraram várias irregularidades.



Os quiosques, em péssimos estados de conservação e sem documentação de permissionários, foram fechados. Em um deles, foram encontrados três caça-níqueis. O proprietário do quiosque e as máquinas apreendidas foram levados para a 128ª Delegacia de Polícia Civil.

“Segundo a denúncia que recebemos, esses quiosques estavam preparando um evento denominado ‘Segunda Sem Lei’. Mas com essa operação, que chamamos de ‘Rio das Ostras com Lei’, queremos mostrar que a legislação deve ser respeitada em nossa Cidade”, afirmou Marcus Rezende, secretário de Segurança Pública. “Segundo a denúncia que recebemos, esses quiosques estavam preparando um evento denominado ‘Segunda Sem Lei’. Mas com essa operação, que chamamos de ‘Rio das Ostras com Lei’, queremos mostrar que a legislação deve ser respeitada em nossa Cidade”, afirmou Marcus Rezende, secretário de Segurança Pública.