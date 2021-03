Paulo, da Chácara Cantagalo, ficou animado com a parceria Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 12:19 | Atualizado 17/03/2021 12:26

Rio das Ostras - A população já pode ser beneficiada com vantagens em serviços e produtos por conta da parceria das empresas com o cartão Sou Cultura, da Fundação Rio das Ostras de Cultura (Froc). Vários empresários já aderiram ao Projeto e estão promovendo descontos em seus estabelecimentos. É importante lembrar que as empresas podem e devem se cadastrar, de forma presencial, na sede administrativa da Fundação, localizada na Av. Cristóvão Barcelos, nº 109, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, mediante apresentação de documentos.

Dentre as empresas parceiras estão a Chácara Cantagalo, o Jornal Brigitte News e os estúdios Rafiusk Tattoo Club e Nico Tatuagens. Cada empresa, além de apoiar a Cultura no Município, oferece uma vantagem ao portador do Cartão Sou Cultura.

Para o tatuador Rafael Nigris, do Rafiusk Tattoo Club, esse é um projeto que vai beneficiar a todos de forma direta, além de ser um grande incentivo à Arte e à Cultura. “Abraçamos a ideia por acreditar na Arte e na Cultura. Eu comecei minha carreira dentro de um projeto da Fundação, ainda criança. Quero retribuir de alguma forma tudo que a arte me deu. Além disso, queremos também incentivar e apoiar artistas, divulgar a arte milenar da tatuagem e toda sua história, bem como quebrar preconceitos e fazer parte desse projeto que já é sucesso. Se é sucesso, preciso estar junto”, afirmou Rafael.

Na opinião de Paulo Roberto dos Santos Silva, da Chácara Cantagalo, que está instalada em Rio das Ostras desde 2002, a parceria é uma forma de mostrar a versatilidade da cidade e a disponibilidade do acesso à Cultura. “Quando soubemos da possibilidade de parceira oferecida pela Fundação, ficamos bem animados, pois Rio das Ostras sempre nos recebeu muito bem. Ser uma empresa parceira da Fundação de Cultura e que ajude a representar um pouco da diversidade e versatilidade do município é fundamental para nós e isso foi o que nos atraiu”, explicou Paulo.

Para saber e conhecer os benefícios oferecidos pelas empresas parceiras, os interessados devem acessar o site da fundação no link https://transparencia.fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br/sou-cultura/

CADASTRO – Podem se cadastrar Pessoas Física ou Jurídica, atuantes no comércio ou prestação de serviços em geral no Município, que tenham interesse em divulgar sua marca e/ou serviço, em contrapartida à oferta de promoções e vantagens para o público consumidor de Cultura.

No caso de Pessoas Jurídicas, os documentos necessários são: cartão do CNPJ, contrato social, requerimento de empresário, CCMEI ou Estatuto acompanhado de ata de eleição; Carteira de Identidade do responsável legal pela assinatura do termo de parceria; e Alvará Municipal.

Já as Pessoas Físicas, devem apresentar os seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF, Alvará de Funcionamento, Cartão de Autonomia, de Feirante ou Ambulante, ou declaração da Froc de que é Instrutor de Curso Livre. É importante frisar que todos os documentos, tanto de Pessoa Física ou Jurídica, podem ser cópias.