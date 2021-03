Segundo líder do governo na Câmara, texto entrará na pauta de terça-feira devido a prazos regimentais Paloma Savedra

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 30/03/2021 19:09 | Atualizado 30/03/2021 19:53

A reforma previdenciária enviada no início de março à Câmara do Rio de Janeiro pelo prefeito Eduardo Paes (DEM) entrará na pauta de terça-feira (dia 6) do Legislativo carioca. Líder do governo na Casa, o vereador Thiago K. Ribeiro (DEM) confirmou à coluna essa previsão, tendo em vista que o projeto tramita em regime de urgência e os prazos para as comissões entregarem os pareceres já estouraram.

O PL 60/20 prevê a capitalização do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio (Funprevi) com diversas medidas, entre elas, o aumento das contribuições previdenciária de 11% para 14% dos servidores e da patronal — paga pelo Tesouro — dos atuais 22% para 28%. O texto também determina o pagamento de dívidas que o Executivo tinha no passado com o fundo

Publicidade

O líder do governo ressaltou que a prefeitura busca acelerar as medidas de saneamento das contas para conseguir também aderir a programas do governo federal.

"O desejo do governo é que debata (o projeto) na semana que vem e que vote em primeira e segunda discussão também na semana que vem, ou no mais tardar na semana seguinte", afirmou Thiago K. Ribeiro.

Publicidade

Os pareceres das comissões (Justiça e Redação; Administração e Assuntos Ligados ao Servidor; e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira) serão lidos no plenário na terça-feira — mesmo dia em que serão entregues as emendas.