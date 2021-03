Em função dos protocolos sanitários de controle à Pandemia da Covid-19, estão sendo feitos 40 atendimentos diários, mediante distribuição de senhas Divulgação/Claudio Pacheco

Publicado 19/03/2021 17:00

Rio das Ostras - Por conta da pandemia do coronavírus, as matrículas dos alunos cadastrados no Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro foram automaticamente renovadas para este ano letivo. No entanto, como as aulas continuarão sendo realizadas de forma remota, é necessário que os alunos confirmem essa matrícula para dar seguimento ao curso. É facultado ao estudante que não desejar participar de atividades remotas, a possibilidade de trancamento ou cancelamento de matrícula.

O processo de confirmação será feito até o dia 26 de março, de acordo com uma escala de atendimento semanal. Até a próxima sexta-feira, dia 5, poderão confirmar os alunos no 1º e 2º Técnico de Música, Dança e Teatro. Os alunos do 3º e 4º de Música, 2º e 3º Médio de Dança e Preparatório e Juvenil de Teatro devem confirmar entre os dias 8 e 12. A data para os alunos do 1º e 2º Ano de Música; e 2º Básico e 1º Médio de Dança será entre os dias 15 a 19 de março. Finalizando o calendário, entre os dias 22 e 26, é a vez dos alunos do Preparatório de Música, Pré e 1º Básico de Dança e Infantil de Teatro.

Em função dos protocolos sanitários de controle à Pandemia da Covid-19, estão sendo feitos 40 atendimentos diários, sendo 20 no horário da manhã (de 9h às 12h) e 20 no horário da tarde (das 13h às 16h), mediante distribuição de senhas. As senhas são entregues na portaria da própria Escola, a partir das 8h30.

De acordo com a diretora do Centro de Formação Artística, Andrea Rezende, ao confirmar a matrícula para o ano civil de 2021, o aluno aceita que as aulas serão retomadas gradativamente (aulas remotas, híbridas e presenciais) de forma a garantir um retorno presencial seguro, quando for possível, conforme orientações normativas dos órgãos competentes. “Em 2021, daremos continuidade ao calendário letivo de 2020. É importante informar que as matrículas trancadas este ano, só poderão ser destrancadas no próximo ano letivo. Excepcionalmente em 2021, não haverá destrancamento de matrícula trancada no ano anterior, uma vez que o ano letivo de 2020 não foi finalizado”, explicou.

A Confirmação de Matrícula deve ser realizada pelo próprio aluno, se maior, ou pelo responsável legal, mediante apresentação de documento de identidade. “Existindo impedimento do aluno, se maior, ou do responsável legal em comparecer à Unidade Escolar, para realização da Confirmação de Matrícula, excepcionalmente, será admitido que o representante do interessado, autorizado para este fim, realize o procedimento, acima disposto, desde que seja maior, apresente cópias do seu documento de identidade, autorização por escrito e assinada, juntamente com as cópias dos documentos de identificação do aluno, se maior, ou do responsável legal” informou a diretora acrescentando que todos os alunos que desejarem continuar seus estudos, no ano civil de 2021, deverão ter suas matrículas confirmadas.

Os alunos e/ou responsáveis só poderão acessar o espaço escolar usando máscara facial. Os mesmos deverão estar munidos de caneta, para assinatura dos documentos. Só será permitida a entrada de um representante por estudante (o próprio ou o responsável); Para entrada e permanência na escola, será obrigatório o uso de máscaras (cobrindo boca e nariz) e o respeito ao distanciamento social, orientado pelos órgãos de fiscalização sanitária, ficando impedido de ter seu atendimento efetuado, aquele que desrespeitar tais orientações. Maiores informações no telefone: (22) 2764-6376.