Aumento de contaminação e leitos totalmente ocupados fazem com que a Administração tome medidas ainda mais restritivas Divulgação/Allexandre Costa

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 18:04 | Atualizado 25/03/2021 18:15

Rio das Ostras - Em virtude da gravíssima situação epidemiológica de Rio das Ostras, com ocupação de 100% de todos os leitos do Município – clínicos e UTI - desde a semana passada e a iminência de um colapso no sistema funerário, a Administração Municipal publicou nesta quarta-feira, 24 de março, novos Decretos Municipais que alteram o calendário de feriados e aumentam as restrições das atividades econômicas como estratégia de reduzir a transmissão do Novo Coronavírus.

As determinações atendem as recomendações da Defensoria Pública e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e estão publicadas no Jornal Oficial nº 1305, disponível no link: https://www.riodasostras.rj.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/1305.pdf

O “superferiadão” acontecerá de 26 de março a 2 de abril e as medidas preventivas têm duração até dia 4 de abril, podendo ser prorrogadas de acordo com a evolução da situação pandêmica.

Estão proibidas qualquer manifestação que promova aglomeração de pessoas como eventos sociais, científicos e esportivos, shows, feiras, passeatas, comícios, encontros, atividades coletivas como cinema, teatro, centros esportivos e de lazer, associações e afins.

Está proibido:

- Permanências em praias, lagoas, lagos, rios, parques, mirantes, jardins em todo Município;

- Funcionamento de embarcações náuticas voltadas para o turismo, banana boat e similares;

- Estacionamento nas orlas;

- Uso de saunas, piscinas e similares de uso coletivo em condomínios, clubes e etc;

- Funcionamento de bares, quiosques, barraquinhas, food trucks, depósitos de bebidas, lanchonetes, pizzarias, restaurantes e similares;

- Realização de cultos, missas ou atos religiosos presenciais em templos de qualquer natureza;

- Funcionamento de academias, estúdios e similares;

- Funcionamento de campos e quadras de esportes de qualquer natureza, públicas e particulares;

- Funcionamento de cinemas, teatros e similares;

- Funcionamento de shoppings;

- Funcionamento de escolas, cursos de qualquer natureza e aulas presenciais;

- Funcionamento de salões de beleza, pedicure, manicure, clínicas de estética e similares;

- Consumo de bebidas alcóolicas em todos os locais públicos;

- Funcionamento de hotéis, motéis, hostels e pousadas, com exceção ao atendimento de viajantes à trabalho, limitada a capacidade máxima de 30%;

Fica autorizado:

- Prática de esportes, individuais ou em dupla, ao ar livre em via pública;

- Funcionamento do sistema de Delivery de bares, quiosques, barraquinhas, food trucks, depósitos de bebidas, lanchonetes, pizzarias, restaurantes e similares;

- Atendimento presencial individual nas igrejas e templos religiosos e realização de cultos, missas e atos religiosos online;

- Prática desportiva em campos e quadras ao ar livre, desde que de forma individual ou em dupla;

- Sistema de Delivery dos estabelecimentos das áreas de gastronomia dos shoppings;

- Funcionamentos de bancos; lotéricas; oficinas mecânicas e de conserto de geladeira, fogão, bamba d’água e similares; borracharia; Correios; óticas; funerárias; reparos e serviços remoto de telefonia e internet; postos de combustíveis; madeireiras; lojas de material de construção; hortifrutis, distribuidores de gás de cozinha; mini e supermercados; mercearias; padarias; peixarias; açougues; aviários; veterinários; petshops; lojas de ração; laboratórios; farmácias e serviços de saúde, incluindo os de saúde animal;

- Funcionamento de clínicas e consultórios médico de cardiologia, oncologia, pré-natal, psiquiatria, psicologia, setor de imunização, além de clínicas e consultórios odontológicos para tratamento de emergência;

- Funcionamento de atividades de construção civil e similares, desde que não haja aglomeração de pessoas.

As repartições públicas acompanharão os feriados e não funcionarão entre 26 de março e 4 de abril, com exceção das Secretarias de Segurança Pública; Saúde; Meio Ambiente, Agricultura e Pesca; Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana; Bem-Estar Social e Subsecretaria de Educação, Esporte e Lazer.

Os processos licitatórios para aquisição de insumos médico-hospitalares, medicamentos, EPIs e gêneros alimentícios em curso, para abastecer as unidades públicas de saúde e demais serviços essenciais não serão interrompidos.