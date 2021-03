A Paixão Cristo deste ano mostra ciclos importantes da vida de Jesus que são a Última Ceia e a morte na cruz, adaptando para a nossa realidade por conta da pandemia Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 10:00

Rio das Ostras - Apesar da pandemia e mesmo com as medidas restritivas para conter o avanço e contágio do Coronavírus, os riostrenses não ficarão sem a encenação da Paixão de Cristo. A Fundação Rio das Ostras de Cultura vai inovar mais uma vez e está preparando uma apresentação diferenciada para este ano. A novidade para 2021 é que a história será gravada e disponibilizada na página da Fundação no Facebook, no próximo dia 2 de Abril.

Os ensaios acontecem no Teatro Popular, respeitando todos os protocolos de segurança e distanciamento social. A gravação será realizada por etapas exatamente para evitar a presença de muitas pessoas no palco. A Paixão Cristo deste ano mostra ciclos importantes da vida de Jesus que são a Última Ceia e a morte na cruz, adaptando para a nossa realidade por conta da pandemia.

Para a presidente da Fundação de Cultura, Cristiane Regis, transmitir a Paixão de Cristo de forma virtual foi uma alternativa para apresentar o espetáculo. “Este é um evento tradicional na Semana Santa e que é esperado pela população. No ano passado não tivemos apresentação porque fomos pegos de surpresa com a explosão da pandemia e com isso não tivemos tempo como pensar em uma alternativa para a realização. Este ano, decidimos fazer a Paixão de forma virtual, com gravações alternadas. Dessa forma continuaremos a levar cultura para as pessoas, mantendo a segurança de todos os envolvidos”, explicou.