Por O Dia

Publicado 09/04/2021 08:00

Rio das Ostras - Professores da Rede Municipal de Rio das Ostras têm diminuído as distâncias e tornado o processo de ensino-aprendizagem mais rico e significativo. Enfrentado as barreiras do distanciamento social, alguns docentes estão reinventando a forma de levar conhecimento aos alunos por meio das atividades pedagógicas remotas.

Na Escola Municipal Fazenda da Praia, em Mar do Norte, os alunos de 2º a 9º ano de escolaridade, além do contato com os professores por aplicativo, participam também do Projeto de Leitura capitaneado pela educadora Maricélia da Costa Pereira.

Como explica a gestora Aline Berali, o projeto tem a intenção de levar os estudantes a refletir sobre vários temas. “Para os alunos de 2º a 5º ano, temos o ‘Clube do Livro’ e o objetivo é divulgar obras literárias e sites gratuitos online para que comecem a interagir mais com a tecnologia. No final da Apostila de Língua Portuguesa, vem o nome e o endereço eletrônico do livro utilizado naquelas atividades. O link também é disponibilizado no grupo de Whatsapp da turma”, detalha Aline.

Cada apostila preparada para os alunos desse segmento aborda um tema diferente e a terceira é dedicada à ‘Água’, reunindo atividades de escrita e práticas sobre o assunto. Os encontros online acontecem quinzenalmente e as temáticas são utilizadas por todos os professores.

Para os alunos de 6º a 9º ano, o Projeto de Leitura chama-se ‘Roda de Conversa’ e aborda textos com temáticas atuais. “Na terceira apostila, o texto trata de Tecnologia e Meio Ambiente. Depois de realizar as atividades que a professora solicitou, os estudantes devem também fazer brinquedos com materiais recicláveis”, completa Aline.

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS - Aulas virtuais também têm sido realizados na Escola Municipal Rocha Leão. De acordo com a gestora da unidade, Alessandra Terra, esses momentos trazem felicidade para todos. “Encerramos a aula ao vivo da professora de Língua Portuguesa da turma 801 com muita alegria por estarmos juntos, mesmo de longe”, destacou, enfatizando que alguns alunos fizeram questão de usar uniforme durante o encontro online.

As professoras Fernanda Almeida, Mari Rubia, Viviane e Roberta, que lecionam para alunos do 1º ano da Escola Municipal Maria da Penha de Oliveira, no Palmital, em dia e horário marcados, reúnem as turmas na frente da tela de aparelhos eletrônicos para avançar na aquisição da leitura e da escrita. Com leitura, brincadeiras e conversas, as crianças reconhecem as letras iniciais, escrevem e montam palavras com alfabeto móvel.

Agradecida pelo movimento dos professores, a responsável por uma das alunas participantes fez questão de elogiar a iniciativa no grupo de WhatsApp da unidade escolar. “A aula foi maravilhosa! Esses momentos são muito importantes para o desenvolvimento da criança, além de estimular o interesse pela aprendizagem”.

plataforma [email protected] Aluno. É importante destacar que professores de diferentes escolas da Rede Municipal utilizam variadas estratégias e também dão aulas online por aplicativos como Google Meet e Zoom, além de prepararem as apostilas para serem disponibilizadas aos estudantes pela