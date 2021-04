Reforma do Píer de Costazul Divulgação/Celso Ávila

Publicado 09/04/2021 16:00

Rio das Ostras - Com a colaboração da empresa Usinando Indústria e Comércio de Peças e Ferramentas Ltda, que está se instalando no Distrito Industrial Municipal Zona Especial de Negócios (ZEN) de Rio das Ostras, o Píer do Emissário de Costazul ganhou novas peças, recuperação e pintura os guarda-corpos, além de reparo em toda extensão do piso.

A Usinando é uma empresa voltada para o fornecimento de serviços técnicos especializados nas áreas de caldeiraria, tubulação e usinagem de precisão, e foi convidada pela Administração Municipal para fazer uma avaliação dos guarda-corpos do Píer. A ideia inicial era fazer a doação das tintas para a pintura do material, mas diante do estado de deterioração de algumas peças, os técnicos resolveram fabricar novas e substituí-las.



“Quando visitamos o píer do emissário, entendemos que ali não é somente uma obra de infraestrutura de saneamento, mas também um local de grande visitação de moradores e turistas. Um verdadeiro cartão postal da cidade. Quando se trabalha com projetos de construção, entregando qualidade aos nossos clientes, não dá para fazer algo mais ou menos, até porque estamos falando de segurança das centenas de pessoas que visitam o local diariamente”, contou Fernando Vieira do Nascimento, proprietário da Usinando Caldeiraria e Usinagem.

Além da substituição das peças, a empresa também forneceu a tinta para a pintura de todas as estruturas do guarda-corpos.

Esse é o nosso trabalho, e achamos que poderia ser a nossa contribuição à Rio das Ostras. Ficamos muito felizes em poder contribuir. Se todos contribuíssem um pouco, com aquilo que podem, estaríamos vivendo em um mundo onde todos nós estaríamos reclamando menos, daquilo que poderia e deveria ter sido feito”, finalizou Fernando.

A Administração Municipal está recuperando a cada dia os pontos turísticos, para que muito em breve, assim que a Pandemia passar, Rio das Ostras possa voltar a receber os munícipes e visitantes, com toda a segurança e infraestrutura, em nossos pontos turísticos.