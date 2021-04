Novas doses de AstraZeneca e CoronaVac chegaram a Rio das Ostras nesta sexta 9 de abril Divulgação

Rio das Ostras - Nesta sexta-feira, 9 de abril, Rio das Ostras recebeu mais 2490 doses de vacinas contra a Covid-19, enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde. Desse lote, 1350 doses são da vacina AstraZeneca e outras 1140, da CoronaVac. Os imunizantes se destinam tanto para primeira quanto para segunda aplicação dos grupos prioritários da Fase 1 do Plano Municipal de Vacinação.

IDOSOS - A vacinação contra a Covid-19 continua em Rio das Ostras. Nesta sexta, 9, estão sendo vacinados os idosos de 66 anos. Amanhã, sábado, serão vacinados os idosos de 65 anos.

O atendimento acontece das 9h às 16h, em quatro polos na Cidade: na Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, no Jardim Marilea; na Escola Municipal Rio das Ostras, em Cidade Praiana, no Colégio Municipal Professora América Abdalla, em Nova Esperança e no Posto de Saúde (ESF) do Âncora.

Entre os dias 6 e 8 de abril, foram imunizados idosos de 69 a 67 anos.

SEGUNDA DOSE – Até sábado, dia 10, das 9h às 16h, também devem comparecer aos polos os idosos de 79 anos para tomar a segunda dose da vacina CoronaVac.

Para receber a segunda dose, é necessário apresentar o Cartão com o registro da primeira dose da CoronaVac recebida, além de documento com foto e CPF ou Cartão SUS.