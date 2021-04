Nesta sexta, polos vacinarão 1a dose da AstraZeneca para idosos de 64 anos Divulgação/Allexandre Costa

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 11:07 | Atualizado 16/04/2021 11:09

Rio das Ostras - A Secretaria Municipal de Saúde de Rio das Ostras informa que a vacinação da segunda dose da vacina CoronaVac, que aconteceria nesta sexta, 16, e no sábado, 17, foi adiada. Nesses dias, seriam vacinados os idosos de 76 e 75 anos, respectivamente.

O Município foi obrigado a adiar a vacinação, uma vez que não recebeu novas doses da CoronaVac, que estavam previstas para chegar nesta quinta, 15 de abril.

Tão logo o recebimento da CoronaVac se normalize, será retomado o calendário de aplicação da segunda dose para as idades já vacinadas com a primeira dose.

Há previsão de recebimento ainda por esses dias, o que manterá o prazo da segunda dose da CoronaVac dentro do estipulado para a conclusão do processo de imunização.

O intervalo recomendado entre a primeira e a segunda dose é de duas a quatro semanas, de acordo com o fabricante da vacina Sinovac/Butantan.

Os idosos com 77 anos ou mais já estão imunizados com a primeira e segunda doses da vacina.

ASTRAZENECA - Nesta sexta, 16 de abril, a vacinação contra Covid-19 vai continuar nos polos, porém serão os idosos de 64 anos que vão receber a primeira dose da vacina AstraZeneca, no período das 9h às 16h.

São polos de imunização contra Covid na Cidade: Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, no Jardim Marilea; na Escola Municipal Rio das Ostras, em Cidade Praiana, no Colégio Municipal Professora América Abdalla, em Nova Esperança e no Posto de Saúde (ESF) do Âncora.