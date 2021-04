Trecho de quase um quilômetro está recebendo calçadas, ciclovia, pavimentação, rede de drenagem e esgoto Divulgação/Celso Avila

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 16:56 | Atualizado 22/04/2021 17:00

Rio das Ostras - Uma obra muito aguardada por Rio das Ostras está prevista para ser entregue ainda em 2021 pela Administração Municipal. A complementação da urbanização e pavimentação da orla de Costazul, na Avenida Atlântica, já está com equipes trabalhando a todo vapor entre o trecho da Avenida Governador Roberto Silveira e a Lagoa de Iriry. Com a entrega do espaço, a população poderá desfrutar do local com todo conforto e segurança.

Esperado para ser complementado desde 2003, o trecho de quase 1km vai receber pavimentação, calçada, ciclovia, rede de drenagem e o acabamento da rede de esgoto.

A ciclovia será interligada com a do primeiro trecho. Moradores e turistas poderão pedalar da Praça da Baleia à Lagoa de Iriry com segurança e desfrutando de umas das mais belas paisagens do Município. A pista de rolagem e calçadas serão de blocos intertravados de concreto, com paginação diferenciada, e os acessos à areia terão outro tipo de urbanização com bancos e jardins.

As calçadas serão interligadas em sete pontos por “Traffic Calming”, um equipamento usado em espaços urbanos que nivela o piso onde acontecem os passeios públicos além de contribuir para a desaceleração do trânsito, reforçando a segurança dos pedestres.

Toda obra de complementação da urbanização da orla de Costazul terá um tratamento paisagístico, que se somará à beleza de uma das praias mais bonitas de Rio das Ostras.

A Administração Municipal está deixando a cidade pronta para a população desfrutar assim que a pandemia acabar e assim poder receber os turistas ainda mais bonita e melhor estruturada.