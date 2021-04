Festival da Onda 2020 foi realizada online e contou com canal no Youtube Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 11:17 | Atualizado 23/04/2021 11:20

Rio das Ostras - Em tempos de pandemia e isolamento social, o trabalho da Fundação Rio das Ostras de Cultura não para, como também não param as aulas e atividades do Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro. A continuidade do ensino, pelo sistema remoto, de forma online, foi, inclusive, motivo de elogios de alunos e responsáveis.

É importante ressaltar que o Centro de Formação Artística é uma Escola Técnica, de Nível Médio, autorizada desde 2010 pelo Conselho Estadual de Educação a emitir diplomas profissionais do Eixo Tecnológico Produção Cultural e Design, além de desenvolver importante papel na profissionalização de artistas nas áreas de Música, Dança e Teatro.

Aluno do 3º ano básico de Teclado, Marcos Tadeu Benites, 16 anos, falou sobre as reuniões online ocorridas durante o ano. “Não tínhamos como fazer aulas práticas, mas os professores passavam dicas e reforço dos conceitos básicos e teóricos, com conteúdo musical. Eles também disponibilizaram apostilas e nos acompanharam, sempre de forma virtual, na preparação que fizemos para o Festival e a Feira da Onda online. Não foi o ideal, mas serviu para não perdermos o contato com os professores e manter a parte teórica em dia”, declarou.

O empenho da gestão da Fundação Rio das Ostras de Cultura e dos professores do Centro de Formação Artística deve ser valorizado neste período de pandemia, na opinião de Michelle Reis, mãe de Antônio Piratello, 13 anos, aluno do quarto ano do curso de Teatro Juvenil. “Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Tanto para nós, alunos e responsáveis, como também os professores, que tiveram que reformular aulas para a transmissão online. Todos nós ainda estamos nos adaptando e o esforço dos professores deve ser valorizado porque estão fazendo o possível para atender os alunos. É claro que não podemos comparar com as aulas presenciais, mas todos estão de parabéns pelo empenho”, contou.

De acordo com Lilia Cristina Miranda Rodrigues, pedagoga e supervisora de ensino do Centro de Formação Artística, a unidade não parou e nem vai parar porque a instituição tem um Plano Pedagógico de Trabalho a cumprir, que é acompanhado pela Inspeção Estadual de Educação. “A execução deste plano demanda, entre outras coisas, o cumprimento de carga horária das disciplinas obrigatórias, que compõem a Matriz Curricular dos cursos ofertados. Para aplicação das disciplinas e cumprimento da carga horária, necessitamos de profissionais habilitados, como professores, instrutores e pessoal de apoio”, explicou.

Lilia lembrou que no ano passado, quando começou a pandemia, a escola desenvolveu trabalho remoto, usando como plataforma o Portal da Fundação Rio das Ostras de Cultura, e apresentou para a sociedade, de forma online, as produções artísticas e pedagógicas dentro dos projetos Feira da Onda e o Festival da Onda. “Em 2021, estamos dando continuidade ao trabalho remoto. O ano letivo começou no dia 8 de março, como pode ser verificado na Resolução Froc 004/2021, que dispõe sobre seu calendário escolar, publicado no Jornal Oficial, Edição 1294. Outras Resoluções, que tratam sobre o funcionamento do Centro, também foram publicadas e esses atos apresentam todos os encaminhamentos das atividades letivas que serão cumpridas pela escola. Cabe ressaltar que o Calendário Escolar do Centro de Formação Artística foi apreciado e aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura”, informou.