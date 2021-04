O áudio foi gravado por Mario Jorge Telles e mixado por Marcos Suzano Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 12:10 | Atualizado 26/04/2021 12:22

Rio das Ostras - “Na Roseira”, nova música do duo Thati Dias e Diogo Spadaro, será lançada como single, no dia 1º de maio de 2021 nas plataformas digitais. Ela é parte do show “Canções do amor demais” que estreou em janeiro de 2020, e rodou cidades desde a capital até o interior do Rio de Janeiro.



Thati e Diogo são compositores. Ela, cantora, ele produtor musical e instrumentista. A inspiração da canção, composta por Diogo Spadaro, nasceu do apaixonamento e os sentimentos provocados pelos desencontros amorosos, tema que os dois acharam pertinentes para incluir num repertório recheado de canções que versam sobre os atravessamentos relacionados ao amor. A apresentação ao vivo no Teatro Popular de Rio das Ostras, registrada pelas lentes de Deborah Sena, ganhou um novo clipe, que será lançado uma semana após o single.



