Por meio de contação de historias, professores levaram os alunos a conhecer melhor Rio das Ostras no mês de aniversário

Por O Dia

Publicado 03/05/2021

Rio das Ostras - O quarto mês do ano é sempre assim na Rede Municipal de Rio das Ostras. Alunos e professores se debruçam sobre a história, lendas e personalidades que construíram e ainda constroem o futuro da Cidade, que completou 29 anos de emancipação político-administrativa no último dia 10 de abril.

Nesse momento de ensino remoto para conter a propagação da Covid-19, as homenagens foram feitas de forma virtual. Na Escola Municipal Simar Machado Sodré, por exemplo, a aluna Maria Eduarda contou os detalhes do crescimento da Cidade em vídeo postado nas redes sociais e encantou os internautas.

A gestão da Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel também homenageou, nas redes sociais, a ‘cidade-mãe de quem nasce ou quem vem pra ela’, citando a honra dos educadores em formar cidadãos riostrenses.

PARTICIPAÇÃO AO VIVO - Os pequenos da Creche Municipal Dona Senhorinha participaram, no dia do aniversário de Rio das Ostras, de um sábado letivo online com muita animação. Apresentações musicais, contação de histórias e sorteios de brindes fizeram parte do momento de comemoração.

“Pensamos em reunir nossas crianças ao vivo, através do link da plataforma Meet, e as professoras de todas as turmas fizeram vídeos com músicas infantis que remetessem às questões que lembrassem nossa cidade, como baleia e mar”, contou a diretora da creche, Nulziene Carvalho.

Ao final do encontro na Creche Dona Senhorinha, a professora Tatiele Gonçalves fez a adaptação da história ‘Mário Marinheiro’, incluindo fotos da cidade e dobraduras de papel. O vídeo pode ser conferido no link: https://youtu.be/hFdQDvYH_2k

HISTÓRIA E LENDA - Em vídeo no canal do Youtube da Escola Municipal Enedina Fidelis Moreira, os alunos puderam conhecer um pouquinho da história daquela que dá nome à unidade de ensino. Professora e neta de dona Enedina, Bárbara de Saboia Moreira contou que a avó era natural de São Fidélis e extremamente hospitaleira e caridosa com as pessoas, sempre oferecendo palavras de conforto.

Preocupada com as oportunidades de estudos para os filhos, mudou-se para o Rio de Janeiro. “Depois, meus tios compraram casa em Rio das Ostras e ela sempre vinha passar as férias aqui. Ela adorava ficar em Mar do Norte. Um dos meus tios doou um terreno para a Prefeitura construir a escola e decidiram homenageá-la”, lembrou Bárbara.

No canal do Youtube da Escola Enedina Fidelis Moreira, os alunos podem conhecer ainda a Lenda da Cobra, famosa história da Cidade, e aprender a fazer uma cobra de papel no link: https://youtu.be/0DY_PV5Ndt8

PROTAGONISTAS - “Fico muito feliz com todos esses movimentos de reverência à nossa cidade e aos cidadãos que a construíram. São memórias importantes, que nos fazem reconhecer a luta e o valor dos que foram protagonistas da nossa história”, afirmou o secretário de Educação, Maurício Henriques. Para conferir essas e outras homenagens à cidade, acesse as redes sociais das Unidades Escolares do município.