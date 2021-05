Alimentos substituem merenda escolar dos dias letivos com aulas remotas na Rede Municipal de Ensino de Rio das Ostras Divulgação/Claudio Pacheco

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 14:00

Rio das Ostras - No período de aulas remotas, os cerca de 22 mil estudantes da Rede Municipal de Rio das Ostras continuam a receber alimentos em substituição à merenda escolar. A Prefeitura realiza a próxima distribuição dos kits de gêneros alimentícios a partir da próxima segunda-feira, 3 de maio (confira a data de entrega nas diferentes unidades no cronograma abaixo). É importante lembrar que os kits são destinados a cada aluno, individualmente, com o objetivo de suprir as suas necessidades nutricionais durante os dias letivos.­

A Divisão de Nutrição da Secretaria de Educação, sob a coordenação da responsável técnica do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), definiu os produtos distribuídos, que atendem às necessidades nutricionais dos estudantes todas as faixas etárias. Cada kit contém os seguintes alimentos: 2kg de açúcar refinado; 5kg de arroz; 3 pacotes de 200g de biscoito cream cracker; 1 pacote de 500g de café torrado e moído; 1kg de farinha de mandioca; 2kg de feijão preto; 1kg de fubá; 2 pacotes de 400g de leite integral em pó; 2 pacotes de 500g de macarrão; 900ml de óleo de soja e 1kg de sal.

Durante a entrega dos kits serão cumpridos os protocolos sanitários necessários à prevenção da Covid-19. O local de distribuição será demarcado com sinalização de distanciamento de 1,5m entre as pessoas e cada unidade escolar terá um servidor no portão que disponibilizará álcool 70º para a higienização das mãos de quem for receber o kit de gêneros alimentícios. O uso de máscara de proteção é obrigatório.