Desde o início da pandemia, cantores e instrumentistas estão com dificuldades por causa das aglomerações Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 13:54 | Atualizado 11/05/2021 14:30

Rio das Ostras - Músicos que apresentam canções autorais e “lado B” estão retornando aos poucos aos espaços culturais. Neste final de semana a dupla Micha Devellard e Rodolpho Mendes tocam na sexta, 14, e o músico Jefferson Ferreira no sábado, 15, na Confraria do Jamelão, no bairro Recreio. Os shows acontecem a partir das 19h.

Desde o início da pandemia, cantores e instrumentistas estão com dificuldades, por causa das aglomerações. Para tanto, o uso de máscaras e higienização regular das mãos durante as apresentações se tornam fundamentais.

Publicidade

As reservas acontecem pelo telefone (22) 99789-2453.