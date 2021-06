Rio das Ostras disponibiliza canais para denuncia contra maus-tratos a pessoa idosa e participa de rodas de conversa - Divulgação

Rio das Ostras disponibiliza canais para denuncia contra maus-tratos a pessoa idosa e participa de rodas de conversaDivulgação

Publicado 14/06/2021 12:43

Rio das Ostras - Em 2006, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, que passou a ser todo dia 15 de junho. O objetivo da data é criar uma consciência mundial, social e política da existência da violência contra a pessoa idosa, e, simultaneamente, disseminar a ideia de não aceitá-la como normal. Rio das Ostras desenvolve políticas afinadas na erradicação deste crime, oferecendo canais de denúncias e fortalecendo a rede de prevenção a esse público.

Estão previstas duas rodas de conversas on-line para apresentar as ações realizadas por Rio das Ostras para conter a violência contra a pessoa idosa. A primeira está marcada para quarta, dia 16, às 9h30, com o Grupo de Saúde da Pessoa Idosa, do Posto de Saúde do Âncora. A segunda é dia 25, na próxima semana, com os integrantes do Conselho Municipal do Direito do Idoso.

Segundo o site “Liga Solidária”, em 2017, o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou que um em cada seis idosos é vítima de algum tipo de violência em todo mundo. O documento informou também que 16% das pessoas com mais de 60 anos já sofreram algum tipo de violência. Vale ressaltar que a violência não se limita somente a agressões físicas, pois pode ser psicológica, emocional, patrimonial ou financeira.

O Estatuto do Idoso o protege de qualquer tipo de violência e prevê que toda pessoa tem o dever de prevenir a ameaça ou violação de direitos desse público (lei nº 10.741/2003 artº 3, § 1.º). A denúncia pode ser feita pelo Disque 100 (Disque Direitos Humanos).

DENÚNCIAS - Em Rio das Ostras, existem dois canais de denúncia para os casos de maus-tratos a idosos. No Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), qualquer cidadão pode denunciar pelo telefone (22) 2771-6409, ou pessoalmente na Rua Araguaia, nº 150, no Balneário Remanso, de 8h às 17h, de segunda a sexta. O outro espaço de denúncia é o Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos (CMDI), que fica no Centro de Cidadania, Rua das Casuarinas, 595, Âncora, e funciona nos mesmos horários e dias do Creas. O telefone é (22) 2771-8942. Além disso, o munícipe pode utilizar o Disque 100.

Por meio dos telefones, é possível pedir ajuda diante de qualquer suspeita ou confirmação de violação de direitos, negligência, maus-tratos, violência física e psicológica praticados contra a pessoa idosa.