Rio das Ostras amplia faixa etária de vacinação de pessoas com comorbidades prevista para esta semanaDivulgação/Celso Ávila

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 23:03

Rio das Ostras - O Município ampliou a faixa etária de vacinação contra Covid-19 de moradores com comorbidades prevista para esta semana. Nesta terça, 15 de junho, na quarta, 16, e na sexta, dia 18, serão imunizados com a 1ª dose da vacina contra o coronavírus munícipes com comorbidades, entre 47 e 39 anos de idade.

Na terça, 15, serão vacinados os moradores com comorbidades com as idades de 47, 46 e 45 anos. Dia 16, quarta-feira, quem recebe a 1ª dose são as pessoas com comorbidades de 44, 43 e 42 anos de idade. A vacinação acontece em quatro polos, conforme informação abaixo.

Na sexta-feira, 18 de junho, quem deve receber a 1ª dose contra a Covid são os munícipes de 41, 40 e 39 anos, com comorbidades. Esse público será vacinado em três polos. Veja os locais abaixo.

A vacinação acontece sempre das 9h às 16h.

DOCUMENTAÇÃO - Para receber a vacina, é necessário apresentar Cartão SUS/CPF, documento com foto, comprovante de residência em Rio das Ostras, além de relatório médico ou receita médica com seis meses de validade ou laudo de exame que comprove a doença.

VACINAÇÃO – 1ª DOSE

Horário: 9h às 16h

15/06 – Terça-feira

Público-alvo: Pessoas de 47, 46 e 45 anos com comorbidades

16/06 – Quarta-feira

Público-alvo: Pessoas de 44, 43 e 42 anos com comorbidades

Locais de vacinação de 3.ª e 4.ª feira:

· Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros - Rua Nova Friburgo, s/nº, Jardim Mariléa

· Colégio Municipal Professora América Abdalla - Rua Carlos Viana, s/nº, Nova Esperança

· Posto de Saúde do Âncora (ESF Âncora) - Rua das Acácias, 615, Âncora

· Escola Municipal Rio das Ostras - Rua Santa Catarina, s/nº, Cidade Praiana

18/06 – Sexta-feira

Público-alvo: Pessoas de 41, 40 e 39 anos com comorbidades

Locais de vacinação na 6ª feira:

· Colégio Municipal Professora América Abdalla - Rua Carlos Viana, s/nº, Nova Esperança

· Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros - Rua Nova Friburgo, s/nº, Jardim Marilea

· Escola Municipal Rio das Ostras - Rua Santa Catarina, s/nº, Cidade Praiana

COMORBIDADES - São grupos prioritários de comorbidades, de acordo com o PNI, pacientes com diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão alvo e/ou comorbidade, insuficiência cardíaca, cor pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndrome coronariana, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doença cérebro vascular, anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e imunossuprimidos.