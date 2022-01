Vegetação de restinga, protegida por Lei, retirada da Praia de Costazul - Letycia Rocha - Reprodução/Internet

Publicado 05/01/2022 15:07

RIO DAS OSTRAS - Moradores de Rio das Ostras foram mais uma vez surpreendidos com uma atitude absurda do prefeito Marcelino Borba. Desta vez, ele retirou toda a vegetação de restinga que havia na Praia de Costazul.



Com a justificativa de precisar conter a criminalidade no local, a prefeitura havia enviado um documento ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA) solicitando permissão de poda. A licença Ambiental, por meio da Superintendência Regional em Macaé foi concedida com a condição de que as características da restinga, que é protegida por lei, estando dentro de uma Unidade de Proteção Permanente, fossem preservadas.



Porém, entre o Natal e o Ano Novo, Marcelino decidiu não acatar as determinações do INEA e devastou parte considerável da área de proteção, sendo retirado até mesmo pela raiz, com uso de maquinário pesado, ao invés de manejá-las, conforme a autorização prévia.



A prefeitura afirma que tudo foi realizado em total conformidade com a Licença concedida pela Instituto. Em contrapartida, o INEA realizou uma vistoria no local e constatou a irregularidade. Agora o caso segue sob análise.



O Ministério Público também foi acionado para o caso.