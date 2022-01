Deputado foi às redes sociais denunciar crime ambiental em Rio das Ostras - Letycia Rocha - Reprodução/Carlos Minc

Deputado foi às redes sociais denunciar crime ambiental em Rio das Ostras - Letycia RochaReprodução/Carlos Minc

Publicado 19/01/2022 09:43 | Atualizado 19/01/2022 09:44

RIO DAS OSTRAS - O deputado estadual Carlos Minc foi às redes sociais para denunciar um crime ambiental cometido pelo prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba. Conforme já, toda a vegetação de restinga que havia na Praia de Costazul e das Tartarugas foi retirada pelo município, com a justificativa de contenção da criminalidade no local.Conforme publicado pelo parlamentar nas redes sociais, o caso é grave e compromete toda a fauna local, que depende do bioma. Minc disse já ter enviado um ofício ao Inea e à Prefeitura, cobrando explicações sobre o desmatamento."Oficiamos o Inea e Prefeitura para que se pronunciem sobre esse crime ambiental. O prefeito está profundamente errado e colocando esse ecossistema em perigo", disse.