Publicado 24/03/2022 12:45

Rio das Ostras - Rio das Ostras está com quase tudo preparado para a 25ª edição do Ostrascycle. O Encontro Internacional de Motociclistas começa na próxima quinta-feira, dia 31, e vai até o domingo, 3 de abril. Na programação, além do palco principal, na Área de Eventos de Costazul (antigo camping), o Ostrascycle contará com palcos alternativos no Espaço Arthur Maia (Casa do Jazz), na sede do Ostradeiros, e na Avenida Governador Roberto Silveira.

Duas bandas ícones do rock brasileiro, Barão Vermelho e Biquini Cavadão, estão confirmadas. Durante os quatros dias de evento, muito rock n’roll vai rolar nos palcos. Outras atrações como o Globo da Morte vão deixar o público com a adrenalina alta. Na Avenida Roberto Silveira, a feira de produtos temáticos promete atrair os amantes de moto com acessórios do mundo das duas rodas.

Motociclistas de todo Brasil e também do exterior devem chegar na Cidade para curtir um dos principais eventos turísticos.

Para Aurora Siqueira, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, o evento é importante para aquecer a economia do Município durante a baixa temporada.

“O Ostrascycle é um evento consagrado. O Município recebe os amantes de duas rodas de todo Brasil, uma excelente oportunidade de divulgação dos atrativos turísticos da nossa Cidade. O Encontro Internacional de Motociclistas, neste ano, vem para marcar a retomada do setor e da economia”, destacou Aurora Siqueira.

A 25ª edição do Encontro Internacional de Motociclistas de Rio das Ostras – o Ostrascycle é uma realização da Prefeitura de Rio das Ostras, com organização dos motoclubes Jaguar do Asfalto e Ostrasdeiros.

Segue a Programação Completa dos Shows:

Quinta-feira, 31 de março

Palco Costazul

17h30- Abertura Gospel

18h- Ominia Vincti

19h- Black Doze

20h30- Thunder Truck

22h- Capitão X

23h30- Luan Schuenkel

Palco Roberto da Silveira

20h- Senor José

Palco Jaguar- Casa do Jazz

20h- Ostrabandas: Gusano de Maguey

22h- Ostrabandas: Cambada

Sexta-feira, 1 de abril

Palco Costazul

18h- Banda Helder

19h- Abertura Oficial

19h30- Alafin Macedo

21h- Taturana de Aço

22h30- Thunderock

00h- Barão Vermelho

Palco Roberto Silveira

18h- Velho Blend

20h- Don Sepúlveda Trio

Avenida Governador Roberto Silveira

19h e 22h- Globo da Morte



Palco Jaguar- Casa do Jazz

19h- Ostrabandas: MR. Jekill

20h30- Edu Gomes

22h- Ostrabandas: Sr. Chow

Palco Ostradeiros

19h- Ostrabandas: Produto Monetário

20h30- Ostrabandas: Violence Division

23h- Luan Schuenkel

Sábado, 2 de abril

Palco Costazul

15h- Café Racer

16h15- V Max

17h30- Kilômetro 50

19h- Blue November

20h30- Sanctuarium- Participação Especial Don Sepúlveda

22h- Diligência

00h- Biquini Cavadão

Palco Roberto Silveira

16h- Edu Gomes

18h- Alafin Macedo

20h- Black Beer

Avenida Governador Roberto Silveira

14h, 17h30, 21h30 e 23h- Globo da Morte

Palco Jaguar- Casa do Jazz

16h- Status

17h30- Maverick Acoustic Duo

19h- Almanaque 80

21h- Helena de Tróia

23- V Max

Palco Ostradeiros

18h30- Ostrabandas: Dama Hostil

20h- Ostrabandas: Fire In The Park

21h30- Senor José

Domingo, 3 de abril

Palco Costazul- Praça de Alimentação

14h- Final Ostrabandas

16h- Final Ostrabandas

18h- Status

Palco Ostradeiros

12h- Ominia Vincti

13h30- Blue November

15h- Taturana de Aço

16h30- Tutties N’ Fruties

18h Alafin Macedo

19h30- Black Doze

21h- Diligência

Avenida Governador Roberto Silveira

13h30 e 17h30h- Globo da Morte