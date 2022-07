Há alguns anos, o SESC tem promovido ações importantes em Rio das Ostras, como a atuação do Programa Mesa Brasil, as atividades do verão e movimentos artístico-culturais - Divulgação/Bruno Pirozi

Publicado 05/07/2022 10:06

Rio das Ostras - O SESC ministrou o curso de Prevenção em Saúde do Idoso em Rio das Ostras para 78 munícipes de Rio das Ostras. A entrega dos certificados aconteceu na sexta, 01 de julho com a presença de autoridades locais. O curso teve objetivo de fortalecer a educação e a formação de multiplicadores em questões pertinentes ao processo de envelhecimento saudável e promovendo um olhar voltado para a autonomia e independência do idoso de acordo com suas limitações físicas e cognitivas.



“É muito importante este olhar para a sociedade. Toda esta rede de arte e cultura é muito importante, mas a solidariedade é fundamental”, disse Marcelo Ayres, presidente do Sindicomércio de Rio das Ostras.

Estiveram presentes na cerimônia Eliara Fialho, Secretária de Assistência Social; Rosimara Valadares, Subsecretária de Assistência Municipal; Cristina Lucia Santana de Sousa, Presidente do Conselho Municipal do Direito do Idoso; Alexandre Couto, Gerente do Sesc Nova Friburgo; Sabrina Perrut Assistente Social do Sesc Nova Friburgo; Marcela Chagas, Enfermeira do Sesc Nova Friburgo.