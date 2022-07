A Rede Municipal de Rio das Ostras se destacou com oito medalhas, sendo uma de prata, sete de bronze, 20 menções honrosas e um professor premiado - Divulgação

A Rede Municipal de Rio das Ostras se destacou com oito medalhas, sendo uma de prata, sete de bronze, 20 menções honrosas e um professor premiadoDivulgação

Publicado 05/07/2022 10:24

Rio das Ostras - Alunos e professor da Rede Municipal de Ensino de Rio das Ostras participaram da premiação dos destaques da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - Obmep 2021. A cerimônia aconteceu na última quinta-feira, dia 30, no Colégio Militar do Rio de Janeiro.

A Rede Municipal de Rio das Ostras se destacou com oito medalhas, sendo uma de prata, sete de bronze, 20 menções honrosas e um professor premiado. Nas provas aplicadas em 2021, a aluna Thais Bayma, que estudou na Escola Municipal. Nilton Balthazar, teve um excelente desempenho e recebeu medalha de prata. Os estudantes Rafael Waldemiro, Rubens Rodrigues, Thayná Siqueira, Allan Pierre, Ana Luiza Lage, Cauã Veloso e Daniel Ferreira receberam medalhas de bronze.

Segundo a coordenadora de Matemática da Secretaria Municipal de Educação, Lilian Benhame, o aluno Allan Pierre recebe ainda a medalha de ouro na cerimônia que acontecerá de 6 a 8 de novembro, em Salvador. A medalha refere-se ao resultado da avaliação aplicada em 2019 que, por conta da pandemia de Covid-19, não foi entregue pessoalmente. Na ocasião, os medalhistas de ouro ficarão em um hotel da cidade participando de um intercâmbio com conferências, oficinas e palestras.

Na cerimônia, o professor Tiago Soares Silva, que atua na Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel e no Colégio Municipal Professora América Abdalla, teve seu trabalho reconhecido pela organização da Olimpíada e recebeu um certificado.

OBMEP 2022 – As provas da 1ª fase da Obmep 2022 foram aplicadas no dia 7 de junho aos alunos de 6º a 9º ano de escolaridade da Rede Municipal de Ensino. As unidades escolares já foram informadas pela organização da Obmep que vários estudantes conseguiram avançar para a segunda fase da avaliação.

O secretário de Educação de Rio das Ostras, Maurício Henriques, acredita que o resultado é fruto da dedicação dos professores e das equipes gestoras das unidades escolares, que foram incansáveis na promoção de uma educação de qualidade.