A empresa destaca que, além de ser crime, com pena prevista de um a oito anos de reclusão, as ligações irregulares contribuem para a piora na qualidade do serviço prestado e elevação no valor das contas - Divulgação

Publicado 26/07/2022 12:36 | Atualizado 26/07/2022 12:38

Rio das Ostras - A empresa Enel Distribuição Rio divulgou o balanço da Operação Energia Legal, realizada em Rio das Ostras, do dia 19 ao dia 23 de julho. De acordo com a Enel, durante os dias de fiscalização, 8 ocorrências foram registradas e uma pessoa foi presa pela Polícia Civil. Também foi identificado 234 ligações irregulares.

A empresa destaca que, além de ser crime, com pena prevista de um a oito anos de reclusão, as ligações irregulares contribuem para a piora na qualidade do serviço prestado e elevação no valor das contas. Estima-se que se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.



Durante a operação, foram realizados ainda 103 atendimentos comerciais, além da troca de 38 geladeiras por outras mais eficientes e de 196 lâmpadas por modelos LED. Um público de 223 pessoas esteve presente nas palestras educativas da concessionária e recebeu dicas de segurança e de consumo consciente de energia.



Os moradores do município também puderam solicitar vários serviços, como segunda via de conta, troca de titularidade e parcelamentos de dívidas, por meio de uma unidade móvel de atendimento da Enel Rio.

Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem fazê-lo pela internet: https://www.enel.com.br/ , pelo aplicativo Enel Rio ou pelo 0800 280 0120. Não é necessário se identificar.