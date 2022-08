A Moção de Aplausos à advogada Mariângela de Castro reuniu diversos membros da diretoria da subseção - Divulgação/Magno Lopes

Publicado 08/08/2022 14:08 | Atualizado 08/08/2022 14:10

Rio das Ostras - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Rio das Ostras homenageou com uma Moção de Aplausos a advogada Mariângela de Castro. A honraria foi motivada pela vitória recente da advogada no Programa Elas Prosperam, uma competição nacional de empreendedorismo promovida pela Rede Mulher Empreendedora. A homenagem reuniu diversos membros da diretoria da subseção, na última semana.

Em seu discurso, Mariângela de Castro, agradeceu aos colegas de profissão e falou sobre as mudanças que ocorrem na advocacia atualmente. “Fiquei muito lisonjeada de ser reconhecida também pelos meus pares. Estar no Direito é estar diretamente ligada ao empreendedorismo, adotando novas práticas na solução das situações. Quero agradecer imensamente por esta moção”, diz a homenageada, que também é Conselheira da OAB Subseção Rio das Ostras e presidente da Comissão da Advocacia Extrajudicial.

De acordo com a presidente da Subseção, Michele Mansur, esta foi uma honraria extremamente merecida. "Quando ela ganhou este prêmio, ela levou o nome da advocacia de Rio das Ostras, aliás não só da advocacia, mas também da nossa cidade", conta ao ressaltar que a homenageada é uma advogada extremamente dedicada, competente e referência para todos na Ordem.

A vice-presidente da Seccional do Estado do Rio de Janeiro, Ana Teresa Basílio, também marcou presença na homenagem.

ELAS PROSPERAM - A advogada e empresária, Mariângela de Castro, foi uma das vencedoras do Programa Elas Prosperam, desenvolvido pela Rede Mulher Empreendedora (RME) com o apoio da Visa, que capacita mulheres negras empreendedoras do País. Na fase final, a riostrense competiu com iniciativas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Maranhão, Pernambuco e Rondônia.

Em sua apresentação, a advogada defendeu os reflexos inovadores do seu escritório nos últimos anos. Segundo ela, em média, a definição de uma sentença leva cerca de quatro anos. Entretanto, conseguiu obter 70% dos casos resolvidos em até seis meses por meio de mediação, consenso e negociação. Isso representa ainda uma economia para os clientes de cerca de 25% de gastos relacionados com as despesas judiciais.