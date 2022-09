O projeto é uma realização da Caju Conteúdos e Projetos, com co-produção da Mais e Melhores - Divulgação

O projeto é uma realização da Caju Conteúdos e Projetos, com co-produção da Mais e MelhoresDivulgação

Publicado 01/09/2022 07:00

Rio das Ostras - Rio das Ostras foi o Município escolhido por Daniela Name e Leonardo Lichote para homenagear um baiano que é um autêntico riostrense: Dorival Caymmi. O evento, intitulado “Semana Caymmi – nas Ondas do Mar, nas Ondas do Rádio” e contemplado pelo edital EXPOMIS - Cultura, Educação e Memória, do Museu da Imagem e do Som, acontece entre os dias 19 e 25 de setembro e vai movimentar a Cidade com várias atrações. A escolha de Rio das Ostras para receber o projeto se deu por causa da relação que o compositor tinha com a Cidade - durante muitos anos Caymmi teve casa no Município, que considerava sua “segunda Bahia”.

Além de uma exposição imersiva sobre Dorival, a Semana vai contar também com exibição de filmes, shows, palestras e oficinas que vão encantar a todos. “O projeto nasceu do acervo do MIS, sobre o qual foi pensada a exposição. É ela que ancora toda a Semana Caymmi. O arquivo do compositor, que está sob os cuidados do museu, revela sua grandeza de uma perspectiva íntima, com cartas, recortes de jornal, manuscritos e imagens familiares. É esse olhar, próximo e profundo, que buscamos para o evento como um todo. Caymmi permite que possamos ver muito da alma brasileira”, explica Leonardo Lichote.

Co-idealizadora, Daniela Name diz que toda a programação busca a participação do público de Rio das Ostras e dos visitantes da cidade: “Vamos realizar os shows na Concha Acústica e fazer um Cortejo Praiano na orla e nas ruas do Centro. Além disso, montamos a exposição como uma sequência de experiências, e não como uma biografia linear. Isso busca dar aos moradores e frequentadores de Rio das Ostras os papéis de protagonismo da Semana, que só se realiza plenamente a partir da adesão do público”.

O projeto, que conta com patrocínio do MIS RJ e apoio institucional da Fundação Rio das Ostras de Cultura, é uma realização da Caju Conteúdos e Projetos, com co-produção da Mais e Melhores.