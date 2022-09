À esquerda, Micha Devellard, Daniella Barros, Kamilla Siciliano e Luiza Cruz - Divulgação/Bruno Pirozi

Publicado 05/09/2022 12:41 | Atualizado 05/09/2022 12:44

Rio das Ostras - Luiza Cruz, Kamilla Sciliano e Micha Devellard. As três idealizadoras do Prêmio Esperança Equilibrista, que fomentará obras de poetas e compositores em Rio das Ostras, foram convidadas para a cerimônia de lançamento do Passaporte do Bicentenário da Independência do Brasil. O evento aconteceu na tarde desta quinta, 1, no Palácio São Clemente, no Rio de Janeiro.



O passaporte é uma estratégia lúdica de convidar a todos para conhecer a trajetória da família real. Foi lançada como uma espécie de guia turístico e histórico, também disponível em versão online, que mostra nove espaços e monumentos que foram palco de grandes momentos para a formação da República. A jornada começa com a chegada da colônia portuguesa, passa pelos reinados de D. Pedro I e D. Pedro II, até o fim do período imperial, e se encerra no primeiro centenário da Independência, em 1922.



As produtoras culturais de Rio das Ostras foram convidadas por terem sido contempladas no edital Retomada Cultural 2, desenvolvido pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. O Prêmio Esperança Equilibrista terá como tema o bicentenário, conforme especificado no edital para a Categoria B, e premiará em dinheiro seis vencedores das categorias poesia e composição para artistas que atuam e residem em Rio das Ostras.

Evento aconteceu no palário São Clmente, em Botafogo (RJ) nesta quinta (1º) Divulgação/Bruno Pirozi



“É muito importante ver Rio das Ostras em destaque num evento grandioso, que mantém a memória histórica de um momento brasileiro tão importante. E mais que isso, saber que estamos contando esta história também com o Prêmio, abrindo espaço para que poetas e compositores contem pelo o ponto de vista deles o Brasil pós independência”, disse, Luiza Cruz.



As três representantes ganharam destaque no perfil oficial da secretária de Cultura e Economia do Estado do Rio de Janeiro, Danielle Barros, que fotografaram juntos ao receber um certificado da participação do Prêmio no Edital Retomada Cultural 2. No evento a orquestra Jovem Chiquinha Gonzaga, formada por meninas abrilhantaram a cerimônia.



O Passaporte foi elaborado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj) e o Consulado Geral de Portugal, com apoio da Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro (Caerj),