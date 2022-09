Rafael Bousquet (CEO do Grupo Sinal Business) e Talles Barreto (CEO da MetroMalls), recepcionaram e apresentaram o projeto do Shopping Plaza Rio das Ostras para Beto Filho (Presidente da ABF-Rio), que pôde conhecer as vantagens oferecidas para investimentos no empreendimento - Divulgação

Rio das Ostras - Na última semana, o presidente da Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio), o empresário Beto Filho, fez uma visita de cortesia ao stand comercial do Shopping Plaza Rio das Ostras.

Rafael Bousquet (CEO do Grupo Sinal Business) e Talles Barreto (CEO da MetroMalls), recepcionaram e apresentaram o projeto do Shopping Plaza Rio das Ostras para Beto Filho, que pôde conhecer as vantagens oferecidas para investimentos no empreendimento.

Durante o encontrou Beto Filho convidou o Shopping Plaza Rio das Ostras para a Expo Franchising ABF Rio 2022, evento que acontecerá de 15 a 17 de setembro no Rio de Janeiro, e vai apresentar o que há de mais moderno para o segmento de franquias no Brasil.

Após a apresentação o Beto Filho ressaltou a importância do empreendimento para o mercado de franquias. “As franquias no Brasil tem um mercado promissor e está em pleno crescimento no país. Por conta disso realizamos uma feira como essa para investidores buscarem excelentes oportunidades de negócios”, destacou Beto Filho.

Rafael Bousquet ressaltou que a presença das franquias é o que define o sucesso de um empreendimento de shopping center. “E um shopping center de sucesso impacta positivamente toda a cidade e especialmente seu entorno imediato. Estamos confiantes demais com o Shopping Plaza Rio das Ostras e ele é só o primeiro passo dentro do novo bairro que a Sinal Business está construindo no seu entorno”, concluiu.

“Foi um encontro bastante positivo. Mostramos que a solidez do nosso projeto garante um ambiente seguro e com excelentes oportunidades para empreendedores e investidores”, frisou Talles Barreto.

O Shopping Plaza Rio das Ostras tem previsão de lançamento para novembro de 2023. As obras estão em estágio acelerado e marcas como Renner, Americanas, Casa&Video já confirmaram abertura de unidades no empreendimento.