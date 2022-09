A peça conta a história do líder quilombola Carukango - Divulgação

A peça conta a história do líder quilombola CarukangoDivulgação

Publicado 08/09/2022 22:40 | Atualizado 08/09/2022 22:41

Rio das Ostras - O líder quilombola Carukango foi exemplo de resistência contra a escravidão negra na serra de Macaé, Estado do Rio de Janeiro. Quem quiser conhecer melhor a história desse personagem não pode perder a peça “Carukango”, que será encenada neste domingo, dia 11, a partir das 19h, no Teatro Popular de Rio das Ostras. A entrada é gratuita porque a peça foi contemplada no Edital Retomada Cultural RJ2. Mas é bom lembrar que a capacidade da unidade é de 240 lugares.

Carukango é um espetáculo teatral com dramaturgia resultante das investigações feitas por meio do candomblé ketu-Nagô, cantos vissungos, capoeira e diversas outras manifestações populares.

Tendo como estrutura dramatúrgica textual a biografia de Carukango, esse espetáculo se justifica na necessidade da visibilidade e protagonismo do artista negro e das manifestações afro-brasileiras na cena teatral, não como plano de fundo, mas sim como matéria de pesquisa e elemento formador.

O espetáculo conta com incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural RJ2, e o apoio da Fundação Rio das Ostras de Cultura.