O "Choro da Maria" acontece na Praça São Pedro - Divulgação

Publicado 09/09/2022 08:00

Rio das Ostras - Por conta do mau tempo no último domingo, a edição de setembro do Choro de Maria foi remarcada para o próximo dia 11 de setembro. O projeto é idealizado pela Fundação Rio das Ostras de Cultura, com o objetivo de valorizar um dos mais tradicionais ritmos brasileiros, o Chorinho.

A programação segue igual à data anterior, com Clério Jr (Violão de 7 cordas) e Leandro Márcio (Trompete), que se apresentam a partir das 17h, na Praça São Pedro, no Centro. A dupla será acompanhada pela banda base do Projeto, formada por Anderson Santos (pandeiro), André Bellieny (violão), Luiz Felipe Oliveira (flauta) e Márcio Moraes (cavaquinho).

O Choro da Maria é realizado sempre no primeiro domingo de cada mês, com o objetivo de valorizar um dos mais tradicionais ritmos brasileiros, o Chorinho, e prestigiar músicos da região. Em caso de mau tempo, o evento pode ser adiado para uma nova data, que será amplamente divulgada nas redes sociais da Fundação de Cultura.

Apesar da produção do evento disponibilizar cadeiras para o público, as pessoas podem trazer a sua própria cadeira de praia ou sua esteira para curtir o show da melhor forma possível, tendo em vista que o público, a cada edição, tem aumentado muito.

CONVIDADOS – Aos 14 anos, Clério Jr. ingressou no Núcleo Avançado da Escola Villa Lobos, em Rio das Ostras. Dois anos depois, iniciou sua carreira como músico profissional tocando em bares e casas noturnas do Rio de Janeiro. Posteriormente passou a fazer parte de grupos de choro, forró, samba, maracatu e frevo. Tendo se apresentado ao lado de músicos e grupos consagrados.

Já o maestro e trompetista Leandro Márcio se especializou em música popular na Escola Portátil de Música, na Unirio. Atua como solista em grupos de jazz, samba, choro e tem como principal característica uma sonoridade aveludada e super afinada.