Na estrada desde 2001, a Banda preparou um repertório que vai contar com grandes sucessos como "Gentileza", "Sino", "A Lua", "Segue o Baile" - Divulgação

Publicado 08/09/2022 22:50 | Atualizado 08/09/2022 22:50

Rio das Ostras - O Reggae vai tomar conta da Concha Acústica de Rio das Ostras neste sábado, dia 10 de setembro, com o show comemorativo da Banda Via Jah, que está completando 21 anos de existência. A apresentação, que vai contar com a participação especial da cantora Ajota, está prevista para começar às 17h, com abertura do DJ Azul.

O show terá caráter solidário, já que os músicos estão fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos para serem doados para o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial de Rio das Ostras. Por esta razão, o Via Jah pede que o público leve um quilo de alimento não perecível para contribuir.

Na estrada desde 2001, a Banda preparou um repertório que vai contar com grandes sucessos como “Gentileza”, “Sino”, “A Lua”, “Segue o Baile” e outras composições dos CDs “Todo Dia tem que ser Bom 1 e 2”, além de músicas novas mostrando um reggae autoral, dançante e bem-humorado e deixando fãs por onde passa.

O Projeto “Banda Jah – 21 Anos” foi um dos contemplados pelo Edital Retomada Cultural 2 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.