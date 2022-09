De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, equipes já estão providenciando a recuperação das papeletas para substituição - Divulgação

Publicado 12/09/2022 13:53 | Atualizado 12/09/2022 13:56

Rio das Ostras - No último domingo, 11, vândalos destruíram papeletas de lixo nas Praias da Tartaruga e do Centro. A ação resultou na danificação da estrutura de oito lixeiras.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, equipes já estão providenciando a recuperação das papeletas para substituição.

O vandalismo e furto de lixeiras implicam gastos públicos e prejuízos à Cidade e a toda a população.

VIDEOMONITORAMENTO - O vandalismo está entre os crimes que podem ser coibidos com o Projeto de Videomonitoramento da Cidade, que está em fase de implantação.

No dia 18 de agosto, foi assinado pela Secretaria de Segurança Pública um contrato que prevê a instalação de mais de 450 câmeras de monitoramento por todo o Município, para garantir mais segurança e proteção às pessoas e ao patrimônio.

Com a instalação das câmeras, os comerciantes poderão compartilhar as imagens captadas por suas câmeras de segurança com a Plataforma Inteligente de Gestão Urbana Integrada. Essa parceria ajudará na identificação de delitos e até na resolução de crimes.

PUNIÇÃO - De acordo com o artigo 163 do Código Penal Brasileiro, vandalismo é crime e o autor da prática fica sujeito à prisão e à multa por danos ao patrimônio público.

A pena varia de seis meses a três anos de detenção, além dos agravantes.