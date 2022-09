O evento acontece no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Central, em Nova Cidade, das 9h às 16h, e conta com a parceria da Distribuidora de Energia Enel - Divulgação

O evento acontece no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Central, em Nova Cidade, das 9h às 16h, e conta com a parceria da Distribuidora de Energia EnelDivulgação

Publicado 12/09/2022 14:22 | Atualizado 12/09/2022 14:26

Rio das Ostras - Moradores de Rio das Ostras serão beneficiados com mais uma edição da Ação Comunitária, que vai oferecer uma série de serviços gratuitos na próxima quarta, dia 14. O evento acontece no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Central, em Nova Cidade, das 9h às 16h, e conta com a parceria da Distribuidora de Energia Enel, que leva até a população ações como troca de lâmpadas e sorteio de geladeiras.

Promovida pela Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, a Ação Comunitária conta com o apoio de instituições privadas e da sociedade civil. Entre os serviços oferecidos estão atualização de dados e registro no Cadastro Único; segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito; adoção e agendamento de castração de animais domésticos; distribuição de mudas; atendimentos do Procon, Central de Conciliação e Acordos e Banco de Emprego, além de corte de cabelos feminino.

Promovida pela Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, a Ação Comunitária conta com o apoio de instituições privadas e da sociedade civil Divulgação

O Cras Central fica no Parque da Cidade, localizado na Rua Três Marias, s/nº, em Nova Cidade.A Caravana "Enel Por Você", da empresa fornecedora de energia elétrica, tem o objetivo de oferecer à população diversos serviços, incluindo a troca gratuita de geladeiras. As atividades da Caravana acontecem junto com a Ação Comunitária, no Parque da Cidade, das 9h às 16h. A programação inclui os estandes Van Experience, Troca de Geladeiras, Consumo Consciente e o Enel Móvel (unidade volante de atendimento ao público).Os interessados em concorrer ao sorteio de 50 geladeiras devem se inscrever antes do evento, no estande do projeto, instalado no Parque da Cidade, das 9h às 17h. O cadastro começou no dia 9 e vai até 12 de setembro. Para participar, o cliente deve ser consumidor residencial ou rural e titular da conta de energia elétrica. É necessário estar sem dívidas com a empresa, não ter processo judicial aberto contra a Enel e possuir uma geladeira ineficiente funcionando para que possa ser efetuada a troca. O sorteio acontece no dia 13 de setembro, às 17h.Ainda no dia 14, a empresa vai inaugurar a Subestação de Entroncamento Lagos, às 9h30, no Sítio São Jorge, no quilômetro 182 da BR-101, atrás da Praça do Trem, em Rocha Leão. O objetivo da Enel é atender cerca de 700 mil clientes, incluindo moradores do Município, e futuramente atender à crescente demanda por energia das regiões dos Lagos e Norte-fluminense.