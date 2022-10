Mariângela de Castro conversou com mulheres durante o Fórum em SP - Divulgação

Rio das Ostras - Palestrante do palco principal do 11º Fórum da Rede Mulher Empreendedora, o maior encontro de empreendedorismo feminino do Brasil, a advogada de Rio das Ostras, Mariângela de Castro, inspirou com o seu relato pessoal e profissional. O encontro com as empreendedoras do País, por meio da palestra “Empreender: verbo para a vida”, aconteceu na sexta-feira, dia 30, em São Paulo. Além da advogada corporativa, dezenas de outras mulheres influentes passaram pelo palco desde o dia 28 de setembro.



Durante três dias, as pessoas inscritas puderam trocar conhecimentos, fazer contatos profissionais e, principalmente, aprimorar a visão empreendedora de seus negócios. “Sempre quis contar a minha história, mas esperava um momento que fizesse sentido. O Fórum foi esta oportunidade. Estar ali, no palco principal, que recebeu grandes nomes do Brasil como Paola Carosella, Eliane Dias e Luana Xavier, foi gratificante ao extremo. Mostrei tudo o que tive que fazer para prosperar em meu negócio e também na minha vida pessoal”, diz a CEO da De Castro Advocacia, ao lembrar que espera que outras mulheres sejam protagonistas e autoras de suas histórias.



A advogada corporativa conta que teve vários retornos de mulheres que participaram da palestra. “Uma mulher me deixou muito feliz ao dizer que foi ao fórum pedindo a Jesus que lhe desse uma luz e isso veio por meio do meu relato. Se antes ela queria desistir, agora ela viu que somente precisa recalcular a rota para o futuro que deseja protagonizar”.



Mariângela de Castro é advogada empresarial, empreendedora, especialista em advocacia extrajudicial e sistêmica, bem como em Direito Imobiliário, Civil e processo civil. Foi integrante do grupo de advogados que fez um estudo nacional sobre o impacto da pandemia entregue ao Senado Federal e criadora do grupo Dororidade Jurídica, que reúne profissionais do País inteiro.



EVENTO - Em 2022, o tema é “Colaboração: mulheres singulares, potência plural”. A expectativa do Fórum é de receber presencialmente cerca de cinco mil pessoas e mais de 150 mil participantes online. Além disso, serão geradas mais de 25 horas de conteúdo por meio de painéis, palestras, mentorias, workshops, feira de negócios e capacitações. “Estar juntas na RME é uma revolução sem armas e que somente ganha vidas. Nestes dias, pudemos impactar não só o mercado, mas a vida destas mulheres e, consequentemente, suas famílias”, finaliza Mariângela.



