Praias lotadas no primeiro dia de 2020 atrasam trabalho de limpeza da Comlurb

Rio - O primeiro dia de 2020 tem muito sol e praias lotadas nesta quarta-feira. Em Copacabana, palco da festa de réveillon que atraiu 2,9 milhões de pessoas , a quantidade de banhistas dificulta o trabalho de limpeza da Comlurb, que estava previsto para acabar às 10h, mas atrasou.

Segundo um encarregado da companhia de limpeza, o atraso de ser de pelo menos uma hora e meia para a limpeza de 100% da praia. Muita gente que curtiu o réveillon na orla não deixou o local e não para de chegar mais gente.

Ainda não há um balanço da quantidade de resíduos retirados, que estão sendo levados para um depósito localizado no Caju, Região Portuária, onde será separado para saber o que poderá ser reciclado.

Quem está na praia e aproveita o dia ensolarado, com máxima prevista de 39ºC, deve ficar atento: a partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva em pontos isolados, podendo vir com raios e ventos, segundo o Centro de Operações Rio (COR), com base em dados do Alerta Rio.

Os acessos a Copacabana foram liberados na manhã desta quarta-feira , de acordo com o COR. A cidade retornou ao Estágio de Normalidade às 10h15 desta quarta-feira após o término dos eventos do réveillon que provocaram intervenções simultâneas em diferentes pontos para a implantação do esquema operacional de trânsito e de transportes.

Ainda de acordo com o Centro da prefeitura, apenas a pista junto à orla segue interditada, como área de lazer, com liberação total a partir das 18h.