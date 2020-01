Envolvido no ataque ao Porta dos Fundos diz que pretende voltar ao país no fim do mês

"Se eu sentir que minhas seguranças pessoais e físicas estão em perigo, eu vou optar por não me apresentar neste momento, mas, em princípio, os meus planos são realmente estar retornando dia 30 de janeiro", Fauzi afirmou, em entrevista à BandNews FM.

O empresário contou que viajou para Moscou para passar o Natal ortodoxo com o filho, cuja celebração acontece nesta terça-feira. Ele disse que a viagem já estava programada, inclusive com a passagem de volta comprada para o dia 30.

"A gente tem uma ofensa real ao sentimento palpável. A resposta foi mais do que justa. Foi preparada para isso", defendeu, sobre o ataque com coquetéis molotov à fachada da sede da produtora, no Humaitá, na Zona Sul do Rio.

FORAGIDO

Um dia depois de viajar para Moscou, o empresário foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio. Desde então, ele é considerado foragido , já que há um mandado de prisão em aberto contra ele.

10ª DP (Botafogo), que investiga o caso,

, que investiga o caso, fez um pedido para que Fauzi fosse incluído na lista de procurados da Interpol . Até o momento, o nome dele não está na relação.

Paralelamente, o Ministério das Relações Exteriores tenta uma extradição dele pelas autoridades russas.