Polícia cogita importunação sexual de Petrix no 'BBB20': 'Pelo vídeo está claro', diz delegada

Petrix Barbosa prestou, na tarde desta sexta-feira, depoimento de cerca de uma hora na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. BBB20. Ele estava acompanhado de dois advogados e foi confrontado por pelo menos três episódios envolvendo as influencers Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Flayslane no confinamento. Rio - O ex-BBBprestou, na tarde desta sexta-feira, depoimento de cerca de uma hora nade, na O ginasta é investigado pelo crime de importunação sexual dentro do. Ele estava acompanhado de dois advogados e foi confrontado por pelo menos três episódios envolvendo as influencers, a, eno confinamento.

"Sobre a episódio em que ele tocou os seios da Bianca, ele negou, dizendo que só a segurou pelas costas para poder levantá-la", disse a delegada Giselle do Espírito Santo, que fez uma ressalva. "Mas pelo vídeo está claro", acrescentou, sobre ele ter cometido o crime de importunação sexual.

Galeria de Fotos Ex-BBB negou todas as acusações AgNews Depoimento do ginasta durou cerca de uma hora AgNews Pétrix chegando para depoimento AgNews Pétrix estava acompanhado de dois advogados AgNews

A delegada afirma que a Deam de Jacarepaguá vai ouvir as sisters a partir da semana que vem. Ela só não decreta se isso vai acontecer dentro ou fora dos Estúdios Globo, onde fica a casa do Big Brother Brasil. A investigação vai seguir com a titular da especializada, a delegada Catarina Noble, que está fora da delegacia até segunda.

"Ela vai ouvir as meninas. É importante ouvi-las para ver se houve consentimento. Pelo vídeo está claro que elas estavam alcoolizadas", Giselle afirmou, sobre o primeiro caso envolvendo a Boca Rosa e o com a Flayslane. "Ele disse que elas não estavam".

Giselle afirma que depois dos depoimentos das sisters, o ginasta será ouvido novamente, para que sejam apontadas possíveis contradições nas versões. Até o fim do inquérito, a investigação pode envolver outros crimes.

"Novos fatos podem surgir, outros crimes podem surgir", a delegada avisa.

Procurada pelo DIA, a assessoria do ginasta disse que, no depoimento, "o atleta esclareceu que nunca teve a intenção de importunar, constranger e, tampouco, magoar ninguém".

. Petrix e Boca Rosa na 1ª festa da edição e se esfregando na sister dias depois

petrix novamente deixa bianca em uma situação desconfortável quando abraçando ela, acaba “esfregando” suas partes íntimas nela pic.twitter.com/qgPwvpFFr5 — cris dias (@crisayonara) February 2, 2020

. Petrix encosta as partes íntimas em Flayslane: