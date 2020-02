Homem que matou lituano vai responder por homicídio triplamente qualificado

Adam Zindul, de 37 anos, Praia do Sono, em Paraty, será indiciado em pelo menos três crimes. O delegado Marcelo Russo, titular da 167ª DP (Paraty), responsável pelas investigações, informou que até o momento já tem provas suficientes para que Edson Santos, 37, responda por homicídio triplamente qualificado, estupro e tentativa de feminicídio. Rio - O homem que matou o turista lituano, de 37 anos, a pauladas e estuprou a mulher dele, uma paulista de 35, na madrugada de quinta-feira , na, em, será indiciado em pelo menos três crimes. O delegado, titular da, responsável pelas investigações, informou que até o momento já tem provas suficientes para que, 37, responda por homicídio triplamente qualificado, estupro e tentativa de feminicídio.

"Homicídio triplamente qualificado pelo fato de o crime ter sido por motivo torpe, ter reduzido a impossibilidade de defesa da vítima e por emprego de meio tortuoso", conta o delegado.

Adam foi assassinado depois de a esposa ter sido obrigada a amarrá-lo a uma cadeira . O corpo dele foi encontrado caído preso ao objeto, com um pano cobrindo sua cabeça e uma peça de roupa em volta de seu pescoço e com sinais de tortura. Havia muito sangue no chão, em volta de sua cabeça.

O delegado conta que o turista foi morto depois que a esposa foi estuprada. Antes de assassiná-lo, o suspeito o deixou próximo do quarto onde a mulher foi violentada para que o lituano soubesse que ela estava sendo abusada.



"A tortura pode ser psicológica ou física. Você estuprar a mulher com o cara com a cadeira virada com a porta aberta em um ângulo que pudesse ver é uma tortura psicologia", defende.

Ainda segundo o titular da delegacia de Paraty, a mulher foi estuprada desmaiada, após ter sido golpeada com um pedaço de madeira.

"Quando ele a leva para o quarto, ele dá duas pancadas na cabeça dela, se monta em cima dela, faz uma esganadura em seu pescoço, até que ela desmaia. Ele a estuprou pensando que ela estava desmaiada ou morta", detalha. "Quando ele finaliza o estupro, ela continua desmaiada. Ele deve ter penado que ela estava morta".

Edson, então, foi até o local onde Adam estava e o matou, fugindo em seguida. Ele foi preso ainda na Praia do Sono e levado para a distrital do município da Região da Costa Verde, a cerca de 25 km de distância.



PIORA NA SAÚDE

Desde quinta-feira, a mulher do lituano está internada no Hospital Municipal Hugo Miranda, que fica no Centro Histórico de Paraty. Ela só soube da morte do marido no fim do dia, quando os policiais foram até a unidade de saúde para ouvi-la.

"Ela estava melhorando, consciente, numa boa, mas quando soube da morte dele, entrou em estado de choque e teve uma recaída", o delegado afirma.

Russo conta ainda que no primeiro contato que teve com a mulher, ela se emocionou bastante.

"Eu falei com ela que o que aconteceu, nós não podemos fazer voltar mais e disse 'mas uma coisa que eu posso dizer para a senhora é que vamos fazer justiça, a senhora tem que nos ajudar a fazer justiça'. Foi quando ela começou a chorar e a apertar minha mão".

Homem que matou turista lituano e estuprou sua mulher em Paraty é levado para Casa de Custódia de Volta Redonda pic.twitter.com/eZTJc8ESRp — Jornal O Dia (@jornalodia) February 7, 2020

'É UM MANÍACO'

Além da paulista, até então, outras quatro mulheres se apresentaram à 167ª DP denunciando Edson por estupro . Ele já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e a o delegado ainda apura um antecedente por violência sexual.

"Os crimes que ele está envolvido são de cunho de liberdade sexual da mulher. É um maniaco mesmo. O negócio dele é atacar mulher", Russo afirma.

No depoimento que prestou ontem, na distrital, o suspeito foi contraditório em sua defesa.

"Ele apresenta inverdades, uma fantasia. Ele fundamenta a morte do turista em razões que não têm cabimento. Essas inconstâncias, analisada no bojo do conjunto compratório confirmam a autoria do crime", o titular da 167ª DP defende.

O delegado conta que ao todo foram pedidos cerca de dez laudos na investigação. Ele já recebeu o resultado de alguns. Dentre eles estão:

. Necropsia, que vai atestar a causa da morte do turista

. Exame de corpo de delito na mulher

. Coleta de material nela para exame DNA, para ver se tinha alguma secreção dele

. Corpo de delito e coleta de material de DNA no suspeito

. Laudo de conjunção carnaval

. Laudo de ato libidinoso

. Laudo de perícia criminal local

. Laudo em uma luva e uma jaqueta do suspeito que foi apreendida no local do crime

Peso horas depois do crime em flagrante, Edson foi levado nesta sexta-feira para a Casa de Custódia de Volta Redonda, onde aguarda audiência da justiça. Foi pedida a prisão preventiva dele e o inquérito do caso deve ser encerrado em até duas semanas.