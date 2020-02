MP denuncia homem que matou turista lituano e estuprou sua esposa em Paraty

Ministério Público estadual (MPRJ) denunciou o homem que Paraty, na Região da Costa Verde. O MPRJ pede que Edson dos Santos responda pelos crimes de homicídio e estupro. Rio - Odenunciou o homem que matou o turista lituano Adam Zindul, de 37 anos, e estuprou a esposa dele, 35, na madrugada do último dia 6 , em, na. O MPRJ pede queresponda pelos crimes de homicídio e estupro.

Edson foi preso em flagrante no mesmo dia do crime e, desde então, está preso preventivamente. Na ação de indiciamento, o Ministério Público pede que a Justiça mantenha a prisão preventiva dele.

De acordo com a denúncia, "foram imputadas qualificadoras em razão do crime ter sido praticado por motivo torpe, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com emprego de meio cruel e para assegurar a impunidade do crime de estupro"



Adam Zindul tinha 37 anos e foi morto a pauladas pelo maníaco. Ele e a esposa chegaram ao Sono no domingo

O CRIME