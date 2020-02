Circunstâncias da morte do miliciano Adriano da Nóbrega devem sair na próxima semana

Rio e Bahia - Detalhes sobre as circunstâncias da morte do ex-PM Adriano Magalhães da Nóbrega , o, devem ser revelados na próxima semana, com conclusão de laudos periciais solicitados pela defesa dele Uma nova necropsia foi realizada antes do Carnaval , no dia 20, por peritos daenviados ao onde o cadáver era conservado numa câmara refrigerada . Um dia depois, o corpo foi sepultado em cerimônia discreta num cemitério do estado.O prazo de 15 dias para o laudo complementar ser oficialmente enviado à Justiça da Bahia vence na próxima semana. O exame ocorreu com ordem judicial, a pedido de promotores de Justiça que atuam em, zona rural em que o miliciano morreu fuzilado no dia 9 de fevereiro, após supostamente revidar com tiros uma operação para prendê-lo.Além disso, peritos contratados pela família do ex-policial receberam 10 dias para apresentar um laudo de exame cadavérico particular. A defesa não quer usar todo o prazo, mas só pretende apresentar suas conclusões após analisar o novo laudo requisitado pelo MP baiano.