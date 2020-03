Visitas em presídio são suspensas após forte chuva no Rio

Rio - As visitas no presídio do Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, foram suspensas neste domingo após forte chuva que atinge a cidade desde sábado . De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a ação teve como objetivo preservar a integridade física dos visitantes e possibilitar alguns reparos necessários por conta do volume de água que afetou o local.