Avenida Nieyemer é reaberta após nove meses interditada

Rio - A Avenida Niemeyer, que liga São Conrado ao Leblon, foi reaberta pelo prefeito Marcelo Crivella por volta de 6h da manhã deste sábado. As duas pistas estão liberadas ao tráfego de veículos e de pedestres e a ciclovia permanece fechada. Na noite desta sexta-feira, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha determinou a reabertura imediata da via, após nove meses fechada.

No local, o prefeito falou sobre a decisão de reabertura da via. "O tribunal disse que houve uma interferência indevida em matéria de competência da prefeitura. É importante dizer isso, porque ninguém entende mais de Niemeyer que os técnicos da Geo-Rio, que estão aqui todos os dias e não só aqui, como em todas as encostas da cidade. Essa foi uma decisão que cria uma jurisprudência importantíssima para a cidade. Interferência indevida. Esse é um grande avanço que essa decisão trouxe para a cidade", afirmou Crivella.

Segundo informações do Centro de Operações (COR), as equipes da CET-Rio e da Guarda Municipal estão no local. Antes da reabertura das pistas, 64 veículos que estavam estacionados na via foram rebocados.

Durante a reabertura o prefeito afirmou que atende um pedido da população e que a via está totalmente segura. "Todas as obras foram realizadas e, em caso de chuvas acima de 38 milímetros, o protocolo de segurança para o fechamento da Niemeyer será feito. Eu tenho certeza que o carioca está feliz", ressaltou Crivella.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação (SMIH), as intervenções garantem a segurança da via para carros, pedestres e moradores. Além disso, a Niemeyer será fechada em caso de chuvas de 38 milímetros em uma hora, com ventos de até 70 km/h.

A Prefeitura do Rio informou que mais de R$ 34 milhões foram investidos em 56 intervenções ao longo da Avenida Niemeyer. Entre as obras realizadas, destaca-se a colocação de drenos profundos, o restabelecimento do sistema de drenagem, a eliminação de contribuição de esgoto, e a instalação de muros de contraforte, telas grampeadas, chumbadores e cortinas atirantadas.

Ainda segundo a prefeitura, foram demolidas 34 casas em situação de risco ao longo da avenida e 34 famílias recebem aluguel social atualmente. Outras 17 construções, em que moram 30 famílias, também serão demolidas.

Avenida foi fechada após fortes chuvas

Em fevereiro do ano passado, duas pessoas morreram após um deslizamento atingir dois ônibus na via. Na época, fortes chuvas atingiram a cidade do Rio. E após um segundo deslizamento, a via foi interditada em maio, por ordem judicial, a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Em junho, o motel Vip's, aberto há 48 anos, fechou as portas por conta da interdição. Mesmo com a via fechada para o tráfego de veículos, a Defesa Civil fez um cordão de isolamento no local.

Em janeiro, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, garantiu que a Avenida Niemeyer estava apta para a circulação de veículos. O chefe do executivo municipal disse que a prefeitura seguiu a determinação dos peritos do Ministério Público do Rio e que pediu a reabertura da via. Ao todo a prefeitura empregou R$ 34 milhões nas obras emergenciais de contenção das encostas em 56 pontos.