Rio pode ter hospitais de campanha para infectados pelo coronavírus

Rio - O prefeito(Republicanos) disse, nesta segunda-feira, que a prefeitura entrou em contato com o governo federal para, se necessário, instalar hospitais de campanha destinados às pessoas infectadas pelo novo, a exemplo do que ocorreu em 2008 na epidemia de dengue na cidade, quando asmontaram hospitais para atendimento à população.A secretária municipal de Saúde,, informou que em 30 dias o, em, unidade de referência para o coronavírus, terá 370 leitos preparados para receber pacientes com a doença. Atualmente, 30 estão disponíveis, sendo que três já estavam ocupados até a tarde de ontem Crivella voltou a pedir que a população siga as recomendações das autoridades para dificultar a transmissão da doença. Ele citou os cuidados a serem tomados por quem convive em casa com idosos "É fundamental que, neste momento, a gente saiba que nosso futuro depende de a gente ter consciência de que não podemos nos cumprimentar como antes, não devemos frequentar ambientes lotados, piscina em condomínios, praias e ônibus superlotados. Se tem idoso em casa, você não pode ser o vetor. Tem de escolher aonde ir, para não se expor", explicou.