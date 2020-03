Coronavírus muda a cara do Rio, com ruas vazias e pontos turísticos fechados

Em um dia atípico no Rio, em que moradores e turistas se depararam com ruas mais vazias, as autoridades de estado e município do Rio anunciaram, ontem, medidas para reduzir o número de pessoas no transporte público. O governador Wilson Witzel decretou que ônibus, barcas, trens e metrôs devem transportar só passageiros sentados. Também proibiu, por 15 dias, a circulação de quaisquer ônibus entre a Região Metropolitana e o interior. O decreto interrompe, ainda, a circulação de ônibus interestaduais cujas cidades de origem tenham confirmação da epidemia.

Na capital, o prefeito Marcelo Crivella liberou que empresas de ônibus reduzam suas frotas em até 40% a partir de hoje. A prefeitura justificou que a cidade teve diminuição na demanda de passageiros. Segundo a Rio Ônibus, na manhã de ontem, foi registrada a redução de 50% de passageiros. Foi proibido, também, pelo município, que ônibus e BRTs levem passageiros em pé.

De acordo com Witzel, a determinação é para a redução de 50% da capacidade de lotação dos transportes e, quando possível, que mantenham janelas abertas. O controle será feito pelos motoristas, e a fiscalização pelo Departamento de Transportes Rodoviários. Caso haja pessoas em pé, a empresa será multada e esses passageiros terão que trocar de veículo, sem custo.

O Passe Livre dos estudantes também foi suspenso. Conforme o Detro, o transporte entre os municípios do interior continuará ocorrendo normalmente. A proibição das linhas intermunicipais foi tomada considerando que a maior parte dos casos da Covid-19 no estado está concentrada na Região Metropolitana. Os passageiros com bilhetes emitidos para os municípios com restrição, com validade posterior à data da portaria, serão ressarcidos pelas respectivas empresas.

Para a engenheira de Transportes Eva Vider, as medidas adotadas pela prefeitura e estado são boas e se complementam. "Mas apenas durante a semana, com monitoramentos, poderá ser feito o equilíbrio entre oferta e demanda", explicou.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres orienta que pessoas com sintomas de gripe evitem usar transportes públicos e, caso haja necessidade, que viajem usando máscaras. Em resposta aos decretos, as empresas de transporte disseram que vão cumprir as determinações.

Bares e pontos turísticos vazios

Bares e restaurantes se adequam à recomendação do governador de funcionar com 1/3 das mesas. "Diminuímos o número de mesas, e elas estão vazias”, observa Cesário dos Santos Pinto, sócio do restaurante Garota da Tijuca.

Trem do corcovado vai suspender atividades por uma semana - Fabio Costa/Agencia O Dia

Para Pedro Hermeto, presidente da seccional-RJ da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, já há queda no faturamento. “Nos dois primeiros dias da semana, a queda girou em torno de 50% e 60%. Para os próximos dias, acreditamos que pode chegar aos 80%”.

Pontos turísticos

Bondinho Pão de Açúcar interrompeu funcionamento por conta do coronavírus - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

O trem do Corcovado fechou os guichês. Os visitantes que já tiverem comprado ingressos do trenzinho para o Cristo Redentor poderão reagendar passeios num prazo de até 180 dias. Outra atração que também teve atividades suspensas, por 15 dias, foi o Bondinho do Pão de Açúcar.