Apps de transporte de passageiros não podem realizar viagens intermunicipais a partir deste sábado

Rio - A Secretaria Estadual de Transportes informou, nesta sexta-feira, que a partir deste sábado, o transporte de passageiros por aplicativo entre municípios da Região Metropolitana para a capital será suspenso. A medida faz parte de um conjunto de orientações do governo estadual para isolar o município do Rio de Janeiro do restante da Região Metropolitana.

99 declarou, em nota, que estarão suspensas, a partir de 0h deste sábado, as viagens intermunicipais entre a capital do Rio de Janeiro e as cidades da Região Metropolitana e reiterou que "a saúde de passageiros e motoristas parceiros é prioridade para a empresa e seguimos à disposição das autoridades para dialogar e construir ações que ajudem a combater a propagação do coronavírus. Mais informações sobre iniciativas da empresa contra a Covid-19 podem ser encontradas em:



Em nota, a Uber disse que estão sempre trabalhando para ajudar a manter todos os que usam a Uber em segurança. Declaram em nota também que a empresa tem "uma equipe global dedicada, que conta com a consultoria de um especialista em saúde pública, trabalhando em todas as cidades em que operamos em todo o mundo. Permanecemos em contato próximo com as autoridades locais e continuaremos a seguir as orientações para ajudar a impedir a propagação do coronavírus."

Procurada, a Cabify ainda não se manifestou sobre a medida.

Ônibus intermunicipais

Na terça-feira, o Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro) publicou uma portaria para tentar conter o contágio do novo coronavírus no estado: os ônibus regulares, fretados e transporte complementar não realizarão mais viagens da Região Metropolitana do Rio para as outras cidades do Estado . Da mesma forma, ônibus do interior do Estado, não poderão mais entrar na Região Metropolitana do Rio.

Estações de trem e barcas