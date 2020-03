Rio - O município do Rio de Janeiro ultrapassou a marca de 100 casos confirmados por infecção de coronavírus. Até o último boletim, divulgado neste sábado, eram 103 casos. A maioria deles se concentra na Zona Sul (61) e nos bairros mais ricos da cidade: Barra da Tijuca (18), Leblon (16) e Ipanema (10).

Mais da metade dos casos confirmados na capital são de pessoas com histórico de viagem internacional (57%), mas o número de casos entre pessoas sem histórico de viagem deverá crescer, na medida em que a transmissão comunitária do vírus avançar pela cidade.

Embora a taxa de letalidade seja pior entre os idosos, o vírus também está circulando entre pessoas mais jovens. Dos 103 casos do município, apenas 36 atingiram pessoas com mais de 60 anos. Em pessoas com menos de 50 anos, já são registrados 43 casos.

Em relação aos casos suspeitos, o número é ainda maior entre jovens. A faixa etária com mais casos suspeito é entre 30 e 39 anos (56 casos), seguida de 20 a 29 anos (31 casos).

Confira a lista completa de bairros com casos confirmados de coronavírus:

Barra da Tijuca - 18

Leblon - 16

Ipanema - 10

São Conrado - 8

Jardim Botânico - 5

Botafogo - 4

Copacabana - 4

Flamengo - 4

Vila Isabel - 4

Lagoa - 3

Cosme Velho - 2

Freguesial - 2

Gávea - 2

Jacarepagua - 2

Meier - 2

Padre Miguel - 2

Bangu - 1

Grajaú - 1

Humaitá - 1

Santa Teresa - 1

Sepetiba - 1

Taquara - 1

Tijuca - 1

Itanhanga - 1

Cosmos - 1

Painel Covid-19: Acompanhe a evolução dos casos

A prefeitura do Rio anunciou, neste sábado, o lançamento do Painel Covid-19, com o detalhamento dos casos de contaminação pelo coronavírus na capital. A plataforma foi desenvolvida pelo Instituto Pereira Passos em parceria com técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, e traz o monitoramento diário dos casos confirmados e suspeitos por bairros, regiões, faixa etária e gênero.