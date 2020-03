Rio - A prefeitura anunciou, neste domingo, que vai reduzir o número de viagens do RioCard de idosos. A medida é para evitar a circulação de pessoas nas ruas por causa do surto do novo coronavírus (Covid-19), principalmente aqueles que sejam do grupo de risco, como os maiores de 60 anos.

"Vamos reduzir RioCard gratuito para idosos, deixar número mínimo possível, para que eles fiquem em casa", disse o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos).