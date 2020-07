Sindicato de escolas particulares do Rio defende volta às aulas e critica isolamento social

Rio - Rio - Um vídeo produzido pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Rio de Janeiro (Sinepe) defendeu a reabertura das escolas e se mostrou contra o isolamento social proposto para o combate à covid-19, como proposto pela Organização Mundial de Saúde. A gravação começou a circular nas redes sociais no final de semana.



O material apresentado afirma que as escolas particulares já estão pronta para o retorno das aulas e defende que estudos "confundem" as pessoas em relação as regras de distanciamento para evitar a disseminação do vírus e e que "trancar todos em casa não é ciência".



"Ciência é a vacina. Estudos só confundiram. Trancar todos em casa não é ciência. Confinar é desconhecer, ignorar, subtrair vida, é fragilizar, é debilitar, mexer com o emocional. As crianças precisam voltar a se relacionar, brincar, refazer laços, amizades, rever seus amigos", diz uma voz no vídeo.

Procurada pelo DIA, a Sinepe ainda não se pronunciou.

"Diante da possibilidade de possível recrudescimento de casos e óbitos no município, ainda parece prematura a abertura das escolas no atual momento da pandemia pelo SARS-CoV2. É necessário que especialistas, epidemiologistas, infectologistas, pneumologistas, pediatras e outros acompanhem e monitorem todo o processo pandêmico. Principalmente para avaliar o impacto no número de casos e mortes com a reabertura dos outros processos produtivos na cidade do Rio de Janeiro.", dizem os autores do documento.

Segundo o relatório apresentado, o município do Rio precisa garantir que "escolas públicas e privadas apresentem seus planos específicos para abertura e a construção de diretrizes e protocolos rígidos para monitoramento e controle de casos, atenção redobrada para os alunos especiais e política de abordagem psicossocial e saúde mental".